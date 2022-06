Uzależnienia, dramaty i nieudane związki - żona i córka Elvisa Presleya przeżyły koszmar

Tragedie, samobójstwo, uzależnienia, cierpienie – rodzinę Presleyów wydaje się otaczać gęsty mrok. Nie zobaczymy tego na ekranie. Film Baza Luhrmanna przedstawia najbardziej kolorowy wycinek z życia muzyka, opowiedziany z punktu widzenia jego menedżera. W "Elvisie" legenda rock’n’rolla ma przystojną twarz Austina Butlera. Nie zobaczymy groteskowej karykatury, w którą artysta zamienił się zaledwie 10 lat po wydarzeniach pokazanych w filmie. Produkcja rzuca jednak na niego nieco inne światło. Chwali ją była żona Presleya Priscilla, która pojawiła się na premierze podczas festiwalu w Cannes. To jedyna kobieta z bliskiego otoczenia "Króla", która przetrwała życie z nim bez uszczerbku na zdrowiu. Lisie Marie, ich córce, to się nie udało.

"Zabawa w dom" - Elvis Presley był trudnym współmałżonkiem

Priscilla Beaulieu była żoną Elvisa od 1967 do 1973 roku. Poznali się, gdy miała zaledwie 14 lat, on był 10 lat starszy. Ojczym dziewczyny, oficer sił powietrznych Paul Beaulieu, stacjonował z rodziną w bazie w Niemczech, a Elvis Presley odbywał tam obowiązkową służbę wojskową. Priscilla i muzyk spotykali się mimo dużej różnicy wieku, za zgodą jej rodziców. Kiedy Presley wrócił do USA, poprosił przyszłych teściów, by pozwolili córce z nim zamieszkać. Zgodzili się. Artysta nie chciał się żenić, ale zarówno jego menedżer, jak i ojciec Priscilli go przekonali. Pierwszy grożąc kryzysem wizerunkowym, drugi – pozwem. W swojej autobiografii "Elvis i ja" Priscilla wyznała, że zachowała dziewictwo aż do nocy poślubnej. Mogło tak być, ponieważ "Król" – jak twierdzi autor książki "Elvis Presley", historyk Joel Williamson – miał obsesję na tym punkcie. Ponoć sypiał tylko z dziewicami, a kobietami, które urodziły dzieci, się brzydził.

- Przed ślubem wspomniał mi, że nigdy nie był w stanie kochać się z kobietą, która miała dziecko- napisała Priscilla.

Wyznała, że po zajściu w ciążę przestała być dla niego atrakcyjna. Kilka miesięcy po ślubie w Las Vegas ich związek istniał tylko na papierze.

- Moje fizyczne i emocjonalne potrzeby pozostawały niezaspokojone - zdradziła Priscilla w swojej książce.

Elvis sypiał wtedy z innymi kobietami i w swoim drugim domu w Hollywood – do którego żona nie miała wstępu – organizował przyjęcia, podczas których podglądał uprawiających seks gości. Chociaż żyli w obcych sobie światach, lubili, jak mówiła Priscilla, "bawić się w dom". Z czasem miała jednak dość tej "zabawy".

Presleyowie rozwiedli się w 1973 roku. Ich córka miała wtedy cztery lata. W pierwszym w życiu wywiadzie, udzielonym kilka miesięcy później magazynowi "Ladies’ Home Journal", Priscilla mówiła, że dziecko pogodziło się z rozwodem rodziców:

- Lisa Marie jest tak wrażliwa, że każde ostre słowo ją przygniata, ale wydaje się, że dostosowała się do naszej separacji.

Po rozwodzie Priscilla odżyła. Mogła wreszcie zacząć pracować (czego mąż jej zakazywał). Okazała się utalentowaną bizneswoman – otworzyła butik, stworzyła linię perfum i pościeli, a jako prezeska Elvis Presley Enterprises doprowadziła firmę do rozkwitu (zamieniła posiadłość Presleyów w dochodowe muzeum). Produkowała filmy, a także w nich grała (m.in. w serii "Naga broń" i w serialu "Dallas").

Rzuciła się też w wir romansów. Spotykała się m.in. z Robertem Kardashianem, Juliem Iglesiasem i Richardem Gere'em. Przez 22 lata żyła w związku z Brazylijczykiem Markiem Garibadim, z którym ma syna, 35-letniego dziś Navarone. Teraz Priscilla angażuje się społecznie – ostatnio pomagała zbierać pieniądze na rzecz porzuconych zwierząt w Ukrainie.

Śmierć i dramaty w rodzinie Presleyów

O ile Priscilla odnalazła upragnione szczęście, o tyle życie jej córki wciąż jest pasmem nieszczęść. Lisa Marie wcale nie poradziła sobie z rozwodem rodziców, jak twierdziła jej matka. Jako dziecko wciąż kursowała między dwoma domami. W żadnym jednak nie czuła się szczęśliwa i kochana. W Los Angeles wchodziła w konflikty z pilnującą dyscypliny matką. W Graceland patrzyła na wiecznie odurzonego ojca.

- Nie było nikogo, kto by się mną opiekował, wszyscy bali się taty, który przeważnie spał w ciągu dnia - zwierzyła się po latach dziennikarzowi magazynu "Rolling Stone". - Byłam dzieckiem opuszczonym. Nie miałam żadnych przyjaciół - dodała.

Lisę Marie przerażał nie tylko stan ojca, ale i jego tusza – pod koniec życia Elvis ważył ponad 150 kilogramów. Nadużywał leków, narkotyków i alkoholu. Zmarł w wieku 42 lat, gdy jego córka miała zaledwie dziewięć. Lisa Marie wciąż odwiedza Graceland.

- Nic nie zostało tam zmienione. (…) Na górze, która nigdy nie była otwarta dla zwiedzających, jest mój pokój i obok jego pokój. To dość przerażające. Takie smutne piękno. Jak w sanktuarium - opowiadała w "Rolling Stone".

Po śmierci ojca nie było lepiej. Jej matka była wówczas w związku z aktorem Michaelem Edwardsem. Po latach Lisa Marie Presley ujawniła, że od kiedy skończyła 12 lat, była przez niego molestowana. Właśnie wtedy zaczęła zażywać narkotyki. Ucieczką od problemów była dla niej też muzyka. Wydała trzy dobrze przyjęte płyty. Muzykiem był także każdy z jej czterech mężów.

W wieku 20 lat Lisa Marie poślubiła Danny’ego Keough, z którym miała dwoje dzieci: córkę Riley i syna Benjamina. Pod koniec małżeństwa zaczęła się spotykać z Michaelem Jacksonem. Kiedy pojawiły się oskarżenia wobec piosenkarza o molestowanie dzieci, ten zadzwonił do niej i opowiedział swoją wersję historii.

- Uwierzyłam mu, bo był tak przekonujący. Wierzyłam we wszystko, co mówił. (…) W mojej głowie pojawiła się romantyczna myśl, że mogę go uratować i razem zbawimy świat - wspominała Lisa Marie w "Rollling Stone".

Zszokowała świat, wychodząc za uzależnionego od narkotyków Jacksona 20 dni po rozwodzie z Dannym.

- Byłam naiwna jak diabli. Nawet przez chwilę nie pomyślałam, że ktoś taki jak on mógłby mnie wykorzystać - przyznała.

Do dziś nie jest pewna, czy Jackson ją kochał, czy był tylko manipulatorem dążącym do poprawy swojego wizerunku jej kosztem. Rozwód orzeczono po dwóch latach małżeństwa, w trakcie którego Lisa Marie często nie wiedziała, gdzie jest i co porabia jej mąż. Prawdopodobnie z powodu stresu zaczęły się jej problemy zdrowotne.

Odżyła, gdy na przyjęciu poznała Nicolasa Cage'a. Od razu między nimi zaiskrzyło. Pobrali się w 2002 roku, ale małżeństwo trwało zaledwie trzy miesiące.

- Nicolas Cage zakochał się w fantazji, że jest mężem córki Elvisa Presleya - powiedziała hollywoodzka terapeutka małżeństw dr Carole Lieberman w rozmowie z portalem Nypost.com.

W 2006 roku Lisa Marie uległa czarowi kolejnego muzyka, Michaela Lockwooda. Była jego żoną przez 10 lat, urodziła bliźniaczki Harper i Finley. Przez ostatnie trzy lata małżeństwa Lisa Marie była uzależniona od kokainy, leków i alkoholu. Wnosząc o rozwód, twierdziła, że w komputerze męża odkryła "nieodpowiednie" zdjęcia dzieci. Policja nie znalazła jednak wystarczających powodów, by postawić mu zarzuty. Najgorszy cios od losu Lisa Marie otrzymała dwa lata temu, kiedy jej syn Benjamin popełnił samobójstwo. 27-latek miał depresję, był uzależniony od alkoholu i narkotyków. Jak twierdzą jego przyjaciele, nie udźwignął brzemienia nazwiska dziadka.

Lisa Marie jest teraz w kiepskim stanie. Ma ogromne długi, za które wini menedżera i sektę scjentologiczną, do której przez lata należały razem z matką. W morzu nieszczęść trapiących rodzinę Presleyów jest też iskierka nadziei. Najstarsza córka Lisy Marie odniosła w tym roku w Cannes wielki sukces, choć nie tak nagłośniony jak premiera "Elvisa". Modelka i aktorka Riley Keough otrzymała Złotą Kamerę za debiut reżyserski "War Pony".