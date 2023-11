Już jutro ( 4 maja) Klara Lewandowska będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny! Wszystko jednak wskazuje na to, że świętowanie urodzin Klary zaczęło się już dziś! Brat Ani Lewandowskiej, Piotr Stachurski pochwalił się właśnie zdjęciem z urodzin córki Ani i Roberta, na którym widać Klarę!

Urodziny Klary Lewandowskiej - zobacz zdjęcie

Ten tydzień był wyjątkowo trudny dla Roberta Lewandowskiego - jego zespół nie dostał się do finału Ligi Mistrzów, a sam Robert nie został oceniony zbyt dobrze. Teraz jednak piłkarz może odetchnąć i wraz z rodziną zacząć świętować pierwsze urodziny swojej córki. Jego szwagier pochwalił się na Instagramie pierwszym zdjęciem z imprezy urodzinowej, a przy okazji potwierdził plotki o tym, że to on jest ojcem chrzestnym Klary.

B-day party ✨✨ #godfather - napisał na Instagramie Piotr Stachurski.

Przypominamy, że już 4 maja, w dniu urodzin Klary Lewandowskiej, jej mama Ania startuje ze swoim nowym projektem - serwisem Baby by Ann.

- Ania widzi potencjał w różnych polskich markach i chce je wspierać. Planuje skupić wokół swojego portalu najlepszych ekspertów oraz młode mamy, które będą mogły się tam dzielić ciekawymi i inspirującymi historiami", mówiła „Party” jej znajoma Ewa Puchowska.

Myślicie, że ten projekt również okaże się kolejnym sukcesem Ani Lewandowskiej?

Klara Lewandowska 4 maja skończy roczek

Z tej okazji rodzice wyprawili jej przyjęcie