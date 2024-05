Afera wokół przeszłości Dagmary Kaźmierskiej zdaje się nie przygasać - wręcz przeciwnie, wciąż przybiera na sile. Tymczasem sama Kaźmierska wydaje się nie przejmować coraz to nowymi faktami z jej mrocznej przeszłości: właśnie pokazała nagranie z ... wakacji w Egipcie. Fani nie zostawili na niej suchej nitki?

Odkąd na jaw wychodzą kolejne informacje nt. przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, która nie tylko była właścicielką agencji towarzyskiej, ale też miała dopuszczać się przemocy wobec kobiet i zmuszać je do prostytucji, cała Polska czekała na reakcję samej Dagmary.

Ta jednak zdecydowała się opublikować dość ogólnikowe oświadczenie, w którym zapowiada wyjaśnienie całej sprawy. Póki co, do tego jednak nie doszło, a Kaźmierska i jej syn Conan wypoczywają w Egipcie. Swoje wakacje właśnie zrelacjonowali na filmie na YouTube, w którym opowiadają m.in. o ulubionych, luksusowych hotelach Dagmary. Nowe video jeszcze bardziej rozjuszyło fanów: