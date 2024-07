Leon Myszkowski ma dziewczynę? Na Instagramie syna Justyny Steczkowskiej pojawiło się jego zdjęcie z uroczą blondynką. Nastolatek niesie na barana koleżankę, z którą niemal się całuje! Razem wyglądają na szczęśliwych i widać, że bardzo się lubią. W komentarzach od razu pojawiły się pytania, czy Leon Myszkowski i dziewczyna ze zdjęcia są parą. Z podpisu jednak wynika, że nic poza przyjaźnią ich nie łączy, a koleżanka związana jest z przyjacielem Leona.

Sam Leon Myszkowski z pewnością nie narzeka na brak powodzenia u koleżanek. Jego blog kulinarny cieszy się ogromną popularnością, a dzięki niemu jego grono fanek coraz bardziej się powiększa. Choć Justyna Steczkowska nie do końca pochwalała pomysł 16-letniego syna, ostatecznie zgodziła się na to, aby rozwijał swoją pasję. To był bardzo dobry pomysł, ponieważ Leon coraz bardziej rozwija swoje umiejętności, a kilka miesięcy temu zdobył certyfikat u znanego kucharza. Śledzicie jego bloga?

Leon Myszkowski ma dziewczynę?

Leon ma dużo wiernych fanek