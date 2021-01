Sylwia Przybysz rok temu została mamą po raz pierwszy - wówczas na świecie pojawiła się jej córeczka, Pola. Obecnie 22-letnia piosenkarka oraz jej partner, youtuber Jan Dąbrowski, czekają na drugie dziecko (płci jeszcze nie zdradzili). Niestety, jedna z najpopularniejszych par w sieci, wciąż mierzy się z okropnym hejtem. Tym razem jedna z internautek przekroczyła granicę.

Sylwia Przybysz znów hejtowana w sieci! Jak zareagowała?

Kilka dni temu Sylwia zapytała fanów, o czym mogłaby nagrać kolejny film na swój kanał. Wśród komentarzy pojawił się jeden naprawdę obrzydliwy, którego nawet nie warto cytować (widać go na screenie poniżej). Młoda gwiazda postanowiła skierować sprawę na policję, ale hejterka nie dawała za wygraną:

Sylwia Przybysz udostępniła powyższe wiadomości, by uzmysłowić fanom, jak okropni potrafią być ludzie, zwłaszcza w sieci. Apeluje do swoich młodych wielbicieli, by nigdy nie hejtowali i obrażali innych, gdyż jest to karygodne. Młoda mama ma wsparcie Jasia i przyjaciół, więc na szczęście nie przejmuje się takimi komentarzami. Mamy nadzieję, że Sylwia może w spokoju czekać na narodziny drugiego potomka.

Niedawno para zaręczyła się! Czy po narodzinach dziecka zdecydują się na ślub?