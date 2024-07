1 z 13

W tym roku polski show-biznes stoi pod znakiem gwiazdorskich ślubów i ciąży wśród celebrytek. Ostatnia głośna ceremonia odbyła się niemal dwa tygodnia temu, a do ołtarza w budzącej skrajne opinie sukni ślubnej poszła Katarzyna Zielińska. Przypomnijmy: Tak wyglądał ślub Katarzyny Zielińskiej

Teraz decyzję o ślubie podjęła serialowa koleżanka Zielińskiej, Izabela Zwierzyńska. Na swoim blogu na portalu blogstar.pl poinformowała, że po dwóch latach narzeczeństwa zdecydowała się stanąć na ślubnym kobiercu. Obecnie trwa szał przygotowań - obrączki już wybrane, buty do kreacji również, ale brakuje samej sukienki ślubnej - kreacja, w której sfotografowała się aktorka ostatecznie nie przypadła jej do gustu. Widać, że Izabela jest naprawdę podekscytowana i ciężko się jej dziwić - w końcu to jeden z najważniejszych dni w życiu każdej kobiety.

