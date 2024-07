Selena Gomez już wkrótce zaprezentuje nowy, gorący teledysk do piosenki „Hands To Myself”. Artystka, która zasłynęła jako gwiazdka Disneya, pokaże tym razem pazurki... I nie tylko!

Gwiazda wcieli się w rolę nieproszonego gościa w domu swojego idola - modela Christophera Masona. Po wejściu do pięknego i dużego apartamentu zamienia się w bardzo seksowną kobietę, która zrzuca szlafrok i pozostaje w samej bieliźnie. Selena Gomez tańczy też w garderobie modela i zakłada na siebie jedną z jego białych koszul, po czym zaczyna marzyć i fantazjować o przystojnym modelu. Jaki będzie finał całej historii? Nie brakuje scen łóżkowych, zmysłowego tańca piosenkarki i namiętnych pocałunków. Justin Bieber może poczuć się zazdrosny. Zresztą zobaczcie sami!

Zapowiedź seksownego teledysku Seleny Gomez

Premiera już wkrótce!

Here it is! The Apple Music exclusive premiere of my new single #HandsToMyself directed by Alek Keshishian is up on http://smarturl.it/HandsToMyself. Sorry for snooping, Chris #HandsToMyselfVideo

Posted by Selena Gomez on 21 grudnia 2015