Ostatnie dni są dla Sandry i Alka bardzo intensywne, bo po kilku tygodniach w końcu mogli zabrać synka do domu. Od tego momentu rozpoczęła się ich szalona przygoda w nowej roli, co już na starcie okazało się nie tak łatwe. Teraz modelka podzieliła się z fanami informacją, że udało im się po raz pierwszy wyjść z Leosiem na spacer! Niestety, oboje na długo zapamiętają ten dzień, ale wcale nie za sprawą miłych wspomnień. Omal nie stało się najgorsze!

Od prawie miesiąca Sandra Kubicka i Alek Baron są dumnymi rodzicami małego Leosia. Ponieważ maluch przyszedł na świat jako wcześniak, pierwsze tygodnie wiązały się z ogromnym strachem. Na szczęście kilka dni temu w końcu mógł opuścić szpital! 29-latka chętnie opowiada o pierwszych chwilach spędzonych całą rodziną i nie ukrywa, że początki nie należały do najłatwiejszych.

Już pierwszej nocy, jak sama stwierdziła, "Leoś dał jej popalić", ale we wszystkim może liczyć na ukochanego męża, który stara się odciążać ją od nowych obowiązków. 8 czerwca małżonkowie postanowili udać się z synkiem na pierwszy spacer, a nawet zahaczyć o restaurację na jednej z dzielnic Warszawy. Gdy jednak już mieli wracać, doszło do porażającej sytuacji, a o szczegółach Sandra opowiedziała na InstaStory.

Jak wyznała, gdy zmierzali w kierunku samochodu, prowadząc psiaki na smyczy, czworonóg innej kobiety podbiegł i zaczął gryźć jednego z pupili Sandry. Alek natychmiast zareagował, odciągając agresywnego psa, ale nagle podbiegł kolejny! W pobliżu siedziała ich właścicielka, która jak podkreśla 29-latka, nawet nie zareagowała, a jedynie wdała się z nimi w awanturę!

Na szczęście Alkowi i Sandrze udało się odciągnąć agresywne psy, zanim doszło do tragedii. Modelka była wstrząśnięta całą sytuacją i przyznała, że sama nie wiedziała do końca, co zrobić. Dopiero, gdy było już po wszystkim, dowiedziała się, że powinna zawiadomić policję.

Zobacz także