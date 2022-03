Rihanna przyłapana w bluzie i ultra krótkiej mini w drodze na kolację. Gwiazda tym razem zakryła brzuszek!

Ida Nowakowska już niedługo powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" i jurorka startującej właśnie kolejnej odsłony "Dance Dance Dance" bardzo dobrze znosi ciążę, dlatego w dalszym ciągu jest aktywna zawodowo. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę, gdy wychodziła ze studia stacji TVP. Tancerka wybrała stylizację, w której totalnie zakryła swoje ciążowe krągłości. Zobaczcie, jak sprytnie udało jej się ukryć swój brzuszek. Zobacz także: Ida Nowakowska to prawdziwa szczęściara! Ciężarna gwiazda TVP zdradziła, jak rozpieszcza ją mąż Tak wygląda Ida Nowakowska w 7. miesiącu ciąży Ida Nowakowska i Jack Herndon już niebawem zostaną rodzicami. Małżeństwo już nie może się doczekać, aż ich maleństwo pojawi się na świecie, a to nastąpi już naprawdę za chwilę, bo gwiazda TVP urodzi swoją pociechę już w maju. Pomimo zaawansowanej ciąży, Ida Nowakowska nie zamierza jednak zwalniać tempa. Gwiazda w dalszym ciągu realizuje mnóstwo projektów, prowadzi "Pytanie na śniadanie" , zasiada w jury "Dance Dance Dance", a nawet nie odpuszcza treningów, które oczywiście są dostosowane do kobiet w ciąży. Ostatnio Ida Nowakowska miała swój dyżur w "Pytaniu na śniadanie", a paparazzi udało się uchwycić moment, kiedy gwiazda opuszczała budynek TVP. Dzięki temu możemy podziwiać jej najnowszą stylizację, w której prezenterka sprytnie ukryła swój już bardzo duży ciążowy brzuszek. Sami spójrzcie, jak to zrobiła. Ida Nowakowska zdecydowała się na oversizową koszulę w kratę, dzięki czemu kompletnie nie widać jej ciążowego brzuszka, a przypomnijmy, że gwiazda jest już w 7 miesiącu. Do tego prezenterka założyła czarne...