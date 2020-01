Piotrek w "M jak miłość" dowie się, że Paweł zakochał się w Kindze! Padną groźby i ostre słowa!

Sprawa Kingi i Pawła w „M jak miłość” poszła za daleko! Początkowo wydawało się, że sytuacja z pocałunkiem na weselu Magdy i Andrzeja była jednorazowa, a teraz okazuje się, że Paweł faktycznie zauroczył się w żonie swojego brata! W końcu prawnik zorientuje się, co się dzieje na Deszczowej pod jego nieobecność i między bliźniakami dojdzie do awantury! Jak to wszystko się skończy?

Piotrek przyłapie Pawła i Kingę na czułościach?

Wyjazd Piotrka spowodował, że Kinga została sama z czwórką dzieci. Ich relacje się zmieniły, a kobieta ma za złe prawnikowi, że wszystko jest na jej głowie. Pomoc Pawła miała odciążyć Zduńską, ale pod nieobecność Piotrka oboje bardzo się do siebie zbliżyli. Będzie można to zauważyć, kiedy Kinga pokłóci się z Piotrkiem po aferze z Lenką. Prawnik stanie po stronie córki, a nie żony, a Kinga zamiast rozmowy z mężem pobiegnie do Pawła! W 1492 odcinku „M jak miłość” Kinga pozwoli Pawłowi na drobne czułości, które nie umkną Piotrkowi.

Piotrek zacznie grozić bratu!?

To wtedy prawnik w końcu przejrzy na oczy i zobaczy, że między jego żoną a bratem coś się dzieje! Speszona Kinga będzie chciała wybrnąć z tej sytuacji obronną ręką, ale Piotrek nie da się zbyt i zagrozi bratu:

Ja i Kinga jesteśmy ci wdzięczni za wszystko. Zwłaszcza Kinga... Uważaj, Paweł, bo to dla nas wszystkich może się źle skończyć! - powie ze złością.

Wygląda na to, że sprawa Kingi i Pawła tak szybko się nie zakończy! Czyżby Zduńska odwzajemniała uczucia szwagra?

Kinga w końcu wyzna mężowi, że Paweł ją pocałował?

Paweł rozbije małżeństwo Kingi i Piotrka?