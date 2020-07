Piotr Żyła stawia poważne zarzuty byłej żonie, pisze o wybitej szybie! Justyna odpowiada w emocjonalnym oświadczeniu

Małżeństwo i burzliwe rozstanie Justyny i Piotra Żyłów wydawało się już historią. Ale w sobotni poranek historia odżyła, a właściwie wybuchła, a to za sprawą bardzo ostrego wpisu Piotra Żyły. Jeden z najlepszych polskich skoczków narciarskich stawia w nim mocne zarzuty swojej byłej. Pisze o groźbach i obelgach, wspomina nawet o rozbitej szybie w aucie.

Bohaterka wpisu, Justyna Żyła, odpowiedziała bardzo szybko. W pełnym emocji oświadczeniu na Instagramie pisze, że to jej ostatnie słowo w temacie ich "niezdrowych relacji". Czy jednak zakończy się tylko na tej wymianie?

Zobacz także: Jak mieszka Justyna Żyła? Wnętrza jej domu robią wrażenie!

Piotr Żyła oskarża byłą żonę

Wpis Piotra Żyły pojawił się w sobotni poranek.

Hmmm tak sobie myśle jakim trzeba być człowiekiem żeby tak bardzo nienawidzić drugiego? Starałem sie nie komętować swoich prywatnych spraw w sieci, ale jeżeli chodzi o moje Dzieci to już jest lekka przesada. Ileż można wysłuchiwać grożeń i obeg na swój temat - pyta skoczek we wpisie (pisownia oryg.).

Dalej jest jeszcze mocniej:

Troszke wytrzymałem ale mówie dość, chcecie prawde prosze: Przecież facet nie ma żadnych praw. Bo to zawsze on jest winny, a ona tylko dostaje wysokie alimęty i nie musi robić nic, ale to i tak jest jeszcze źle. Bo i tak musisz prosić żeby dostać Dzieci i musisz czekać czy trafisz na dobry humor czy nie pocałujesz klamki A ty zamiast z Dziećmi wyjedziesz i tak z robitą szybą w aucie - pisze Piotr Żyła.

Dalej wspomina o wiadomości "z mojej codzienności". Zamieścił ją w relacji InstaStories, ale jak sam napisał, szybko usunął. Co w niej było? Według se.pl, zapis szokującej wymiany SMS-ów między byłymi małżonkami - pełnej mocnych i szokujących słów.

(...) musicie szybko czytać, bo za godzine usune, bo może to jednak nie jest prawda. I tak na przyszłość Justynko załatwiajmy swoje sprawy między Sobą, ewentualnie na Policji po co w to mieszać pół Polski?? Rozumiem pandemia nudzi Ci sie, ale ja mam co robić naprawde😘 - kończy Żyła (pisownia oryg.).

Oto cały post Piotra:

Oświadczenie Justyny Żyły

Była żona skoczka odpowiedziała po kilku godzinach w oświadczeniu, opublikowanym również na Instagramie.

Co teraz we mnie siedzi? Pustka? Sentyment? Złość? Wiem jedno, każdy mój krok i Piotrka - szkodzi dzieciom. A to one są najważniejsze, bynajmniej dla mnie, dlatego postanowiłam, że będzie to moje ostatnie słowo w temacie naszych niezdrowych relacji - pisze Justyna Żyła.

W oświadczeniu przedstawia swoją wersję na temat ich relacji oraz relacji dzieci z ojcem. Oto całość (kolejne strony należy przesunąć strzałką):

Myślicie, że tak się to skończy? A może sprawa naprawdę trafi na policję?

Zobacz także: Policja zaprasza Justynę Żyłę z synem na komendę! Wszystko z powodu jej wywiadu

Piotr i Justyna rozwiedli się w 2018 roku: