Olga Kalicka w rozmowie z Party.pl zdradziła swoje plany! Okazuje się, że gwiazda takich seriali jak "M jak miłość" i "Rodzinka.pl" szykuje się do ważnego wydarzenia, które jest związane z wielką pasją aktorki - czyli z tańcem.

Z pewnością pamiętacie, że Olga Kalicka była jedną z uczestniczek szóstej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Niestety, młoda gwiazda, która występowała w parze z Rafałem Maserakiem, w finale przegrała z Robertem Wabichem i ostatecznie zajęła drugie miejsce w tanecznym show. Jak się okazuje, miłość do tańca nie zakończyła się razem z programem! Co więcej, Olga Kalicka ma teraz bardzo poważne plany? Jakie? Posłuchajcie sami, co zdradziła nam Olga Kalicka! Jako pierwsza uczestniczka "TzG" zdecydowała się na taki krok!

Olga Kalicka zdradziła swoje plany.