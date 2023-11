Reklama

Olga Kalicka i jej partner Cezary znają już płeć swojego pierwszego dziecka. Teraz zastanawiają się nad imieniem dla maleństwa. Choć termin porodu ma wyznaczony na koniec stycznia, Olga Kalicka już zaczęła się przygotowywać do tego wydarzenia. Niedawno wraz z partnerem przeprowadziła się do nowego, większego mieszkania się. W połowie listopada aktorka skończy pracę na planie programu „World of Dance”, a miesiąc później skończą się zdjęcia do serialu „Rodzinka.pl”. Od tego momentu będzie miała już czas tylko dla siebie.

"Olga jeszcze przed Bożym Narodzeniem chce skoncentrować się już tylko na rodzinie i razem z Cezarym zacząć przy-gotowania do narodzin maleństwa", opowiada znajoma aktorki.

Jak udało nam się dowiedzieć, para będzie miała syna! Jakie imię dostanie chłopiec, tego nie wiadomo – młodzi rodzice jeszcze się nad tym zastanawiają.

