Trzy tygodnie temu na Instagramie Odety Moro pojawił się radosny wpis. Dziennikarka poinformowała fanów, że jest w ciąży publikując zdjęcie z testem ciążowym, na którym widać dwie kreski. Od tej pory plotki na ten temat nabierają tempa, ale przyszłej mamie najwyraźniej to nie przeszkadza.

Odeta Moro - ile przytyła?

W dzisiejszym wydaniu "Dzień Dobry TVN" Odeta Moro udzieliła wywiadu telewizji "TVN" i szczegółowo opowiedziała o tym jak się czuje. Uspokoiła nas mówiąc, że wykonała szereg badań, które potwierdzają zdrowie jej i nienarodzonego dziecka. Bez skrępowania poruszyła też temat swojej wagi.

Przytyłam już 15 kilogramów! - powiedziała z zachwytem.

Nie wiadomo dokładnie, w którym tygodniu ciąży jest dziennikarka, bo radosną nowiną nie podzieliła się z fanami od razu. To jednak początek ciąży więc dodatkowe kilogramy pojawiły się dość szybko. W tym przypadku to jednak powód do radości. Odeta Moro wygląda kwitnąco!

