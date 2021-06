Dziś patrzą na siebie z czułością, uśmiechają się, zapewniając o wzajemnym szacunku i miłości. Może dlatego aż trudno uwierzyć, że przez ponad 20 lat Michał Wiśniewski nie miał ze swoją mamą, Grażyną Wiśniewską, żadnego kontaktu. Rozdzieliły ich rodzinne waśnie i alkohol, od którego przez długi czas oboje byli uzależnieni. W szczerym wywiadzie dla "Party" muzyk i jego mama opowiedzieli, jak wyglądała ich trudna walka z alkoholizmem. Zdradzili też, czy udało im się odbudować relację matka-syn i jakie traumatyczne doświadczenia życiowe doprowadziły ich do choroby alkoholowej. Swoje wspomnienia z tego trudnego okresu pani Grażyna Wiśniewska zamknęła w książce „Dziewczynka z kieliszkami”, która ukaże się 30 czerwca.

Dedykuję ją Michałowi. Chciałam się przed nim wytłumaczyć za zło, które mu wyrządziłam – mówi Wiśniewska.

Czy udało jej się nadrobić stracony czas i od budować więź z synem?

Jak Michał Wiśniewski walczył z nałogiem?

Michał Wiśniewski i Grażyna Wiśniewska nie ukrywają, że przez lata borykali się z alkoholizmem. O tym, by po latach milczenia wokalista wyciągnął do mamy pomocną dłoń, zadecydował... impuls. Kiedy Michał zobaczył mamę w filmie „Gwiazdor”, który nakręcił o nim Sylwester Latkowski, zrozumiał, że musi to zrobić, bo to ostatnia szansa, by ratować i siebie, i mamę. Pani Grażyna przypominała wówczas wrak człowieka...

Ten film zmusił mnie do tego, żeby wyciągnąć do ciebie rękę, choć nie wiem, czy chciałem ratować ciebie, czy siebie, bo sam byłem wtedy uzależniony od wódki. Mnie też wydawało się, że to żaden alkoholizm, bo zaczynałem pić zawsze po 19. Każdego dnia, gdy kończyły się „Fakty”, pierwsza seta lądowała na moim biurku – wyznaje muzyk.

Wiśniewski przyznał, że codziennie, przez ponad 20 lat wypijał 0,7 litra alkoholu, czasem więcej, a mimo to wciąż nie czuł się alkoholikiem. Wreszcie zrozumiał, że sam sobie nie poradzi. Korzystał z pomocy psychologa i specjalisty od uzależnień, oprócz tego "zaszył się". Wszywka z disulfiramu sprawia, że wątroba przestaje trawić alkohol i nawet jego minimalna ilość może mocno zaszkodzić. Czy Michałowi udało się wyjść na prostą?

Kiedy doszedłem do wniosku, że oszukuję nie moich bliskich, ale sam siebie, postanowiłem coś z tym zrobić. Zaszyłem się i zaszywam regularnie do dziś. I wciąż nie mogę uwierzyć, że jako megapijący gość postawiłem warunek mamie alkoholiczce, że musi przestać pić, żebyśmy znów zawiązali więzi rodzinne. To było chore, ale zadziałało – mówi.

Czy Michał Wiśniewski wybaczył mamie - Grażynie Wiśniewskiej?

Dziś relacje Michała i Grażyny Wiśniewskich są wzorowe. Wokalista mieszka razem ze swoją rodziną: żoną Polą, synkiem Falco Amadeusem i mamą w podwarszawskiej Magdalence. W ich domu często bywa też czwórka dzieci z poprzednich małżeństw lidera Ich Troje. Muzyk zapewnia, że przez ostatnie lata udało mu się naprawić relacje z mamą – dostał od niej dużo miłości, której w dzieciństwie tak bardzo mu brakowało. Przez lata miał do niej ogromny żal, że go porzuciła i po śmierci ojca nie szukała z nim kontaktu. Okazuje się, że to właśnie wtedy pani Grażyna wpadła w szpony nałogu alkoholowego.

Może byłoby inaczej, gdyby moja mama była inna, gdybym miała lepszy wzorzec? Gdy byłam mała, strasznie mnie biła. Wystarczyło, że przeszłam obok, by zupełnie bez powodu rzucała we mnie słoikami, ganiała mnie z metalową szufelką po podwórku, lała mnie szczotką po głowie... Pijana kładła się zimą w ogródku, w śniegu, w samej halce. Panicznie się jej bałam, ale kochałam na swój sposób, choć nie mogłam zrozumieć, dlaczego mi to robiła – tłumaczy mama Michała.

Obecnie Wiśniewscy nie chcą marnować już ani jednego dnia. Próbują nadrobić stracony czas. W pandemii jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli. Cieszą się z każdej rozmowy i chwili spędzonej razem. Michał deklaruje, że wybaczył mamie zło, które mu wyrządziła, choć zapomnieć o traumach z dzieciństwa nie potrafi...

Tak bardzo go kocham. Dla mnie to wielkie szczęście, że go odzyskałam, niczego więcej nie potrzebuję. To, co mi Bóg zabrał, teraz mi oddał - mówi pani Grażyna. – (...) odzyskałem mamę, zdrowie nam dopisuje. I niech to trwa! – dodaje Michał.

Cały wywiad z Grażyną Wiśniewską i Michałem Wiśniewskim przeczytasz w nowym "Party".

Michał Wiśniewski i jego mama Grażyna Wiśniewska wygrali walkę z chorobą alkoholową.

Dzięki synowi pani Grażyna jest trzeźwa od 16 lat. 30 czerwca ukaże się książka, w której mama Michała Wiśniewskiego rozlicza się z przeszłością i opowiada o swojej walce z alkoholizmem.