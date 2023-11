Reklama

Gdyby stworzyć ranking najbardziej zapracowanych gwiazd, on zdecydowanie byłby w jego czołówce! Michał Szpak ciężko pracuje, nic więc dziwnego, że jego "5 minut" trwa już kilka lat! Oprócz programu "The Voice Of Poland", w którym wokalista zasiądzie w fotelu trenera już po raz drugi, w ostatnich tygodniach artysta pracował również na zorganizowanych przez siebie obozach dla dzieci. Nawet ceny biletów za wyjazd nie zdołały zniechęcić największych fanów piosenkarza. Michał Szpak opowiedział nam nieco więcej o swoich obozach. Zdradził również, że... polały się na nich łzy! Zobaczcie nasze wideo i dowiedźcie się więcej!

Reklama

Michał ma swój ekstrawagancki styl