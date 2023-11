Michał Szpak bez wątpienia jest jednym z najbardziej barwnych i charakterystycznych artystów polskiej sceny muzycznej. Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów - zajął 2. miejsce w programie TVN "X-Factor". Zwyciężył na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej z utworem „Oczy czornyje” w 2013. Jest również laureatem nagrody SuperPremiery na 52. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jakby tego było mało, reprezentował Polskę z utworem „Color of Your Life” w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016 roku. Obecnie jest jurorem w show "The Voice of Poland". Nie da się ukryć, że jego życiorys jest już równie barwny, co osobowość, a przede wszystkim świetnie nadaje się na film! Czy Michał Szpak zdecyduje się na stworzenie filmu biograficznego? Sprawdźcie, co powiedział nam w wywiadzie!

Reklama

Zobacz też: Rusza wielki plebiscyt na InstaGwiazdę portalu Party.pl! Wybierz z nami największą gwiazdę sieci!

Polecamy: O ich konflikcie plotkuje się od dawna! Grzegorz Hyży TYLKO NAM zdradził, jaka jest prawda. Padły mocne słowa!

Michał Szpak ma wyjątkowo bujny życiorys

Muzyk będzie chciał stworzyć film dokumentalny o sobie? Przekonajcie się!

Reklama