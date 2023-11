Maria Sadowska w rozmowie z Party.pl skomentowała swój romantyczny ślub z Adrianem Łabanowskim. Kilka dni temu para powiedziała sobie sakramentalne TAK. Piosenkarka i jurorka programu "The Voice of Poland" zachwyciła wówczas swoim wyglądem w białej sukni zaprojektowanej przez Lidię Kalitę. Projektantka pochwaliła się wspólnym zdjęciem i krótkim nagraniem ze ślubu artystki. Informacje o ślubie wokalistki były sporym zaskoczeniem dla wszystkich. Jak Marii Sadowskiej udało się zachować w tajemnicy swoje ślubne plany? Posłuchajcie, co o tym wyjątkowym dniu powiedziała nam gwiazda!

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Konflikt w „The Voice of Poland”?! Między Michałem Szpakiem i Marią Sadowską często dochodzi do spięć…

Reklama

Maria Sadowska wspomina swój ślub.

ONS.pl