W lutym tego roku Małgosia Borysewicz (wcześniej Sienkiewicz) z "Rolnik szuka żony" wraz z mężem Pawłem po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich synek Ryś, który całkowicie odmienił życie pary. Małgosia nidy nie ukrywała, że małżeństwo i macierzyństwo to jej wielkie marzenia, które wreszcie się spełniły!

Reklama

Bycie mamą i szczęśliwą żoną było moim największym marzeniem. (...) Jesteśmy szczęśliwi, że od jakiegoś czasu realizujemy swoje marzenia, mamy rodzinę, swoją przestrzeń. Wszystkiego uczymy się od podstaw, jesteśmy czasem niewyspani i zalatani, ale mimo to cieszymy się tym czasem, bo mamy swoje wsparcie - powiedziała Małgosia w rozmowie z nami.

Teraz Małgosia pokazała nowe zdjęcie swojego synka! Zobaczcie, jak się zmienił.

Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała synka

Małgosia Borysewicz bardzo długo ukrywała twarz Rysia, idąc tym samym w ślady wielu gwiazd. Zaledwie kilka dni temu zdecydowała się pokazać swojego synka na Instagramie, wywołując niemałe emocje! Okazuje się, że to nie był przypadek czy jednorazowa sytuacja - Małgosia najwyraźniej zmieniła podejście i teraz zamierza pokazywać Rysia częściej, bo właśnie znowu to zrobiła!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" postanowiła pokazać, jak spędza z synkiem jesienne dni. Razem z Rysiem bujała się na huśtawce i postanowiła uwiecznić to na Instastories. Zobaczcie, jak uroczo razem wyglądali! Jak myślicie, do kogo Ryś jest bardziej podobny - do mamy czy do taty?

Instagram

Małgosia i Paweł długo ukrywali twarz synka

Instagram