Małgorzata Rozenek wczoraj z samego rana z pozytywnym nastawieniem poinformowała swoich fanów, że jest tłusty czwartek. Kolejną dobrą wiadomością, jaką przekazała na InstaStories była zniżka na ulubione suplementy. Niestety ten dzień nie zakończył się tak pozytywnie, jaki pozytywny był poranek. Rozenek przekazała smutną informację, że trafiła do szpitala. Wszystko wydarzyło się podczas jazdy na nartach.

Małgorzata Rozenek przez ostatnie dni postanowiła sprawdzić się w sportach zimowych. Jak wiadomo, początki nie są proste, co pokazała na swoich social mediach. Nagrania Rozenek pokazują, jak trudno początkowo jest utrzymać równowagę na nartach. Co było dalej?

Podobno sport to zdrowie?

Podobno sport to zdrowie?

W tym przypadku okazało się, że wręcz przeciwnie. Sport nie okazał się, to dobrym pomysłem. Dziennikarka poinformowała, że niestety zaliczyła o jeden upadek za dużo. W pewnej chwili podczas jazdy na nartach biegowych Rozenek upadła na kolano i doznała kontuzji.

No więc słuchajcie: jedziemy. Nie tak sobie wyobrażaliśmy koniec tego wieczoru i w ogóle. Dzisiaj na nartach upadłam o jeden raz za dużo. Ja nie mam po prostu talentu do sportów zimowych. Jedziemy teraz do szpitala, zobaczyć nogę, bo tak się przewróciłam, tak mi strzeliło coś w lewej nodze

- opowiedziała Małgorzata Rozenek.