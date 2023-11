3 z 4

Jak informuje "Świat seriali" w 1383 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 24 września, dojdzie do kolejnej rozprawy przeciwko Budzyńskiemu. Karolina będzie już pewna swojej wygranej, ale wtedy na sali sądowej pojawi się Aneta! Była partnerka Olka pokaże dowody na niewinność Andrzeja i co najważniejsze, sąd oczyści prawnika ze wszystkich zarzutów! Budzyński nie trafi do więzienia dzięki Anecie.

Zobacz także: „Byłam wyzywana na ulicy”, Koroniewska o ciemnej stronie sławy…