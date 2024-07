Kilka tygodni temu prasa rozpisała się o synu Justyny Steczkowskiej, Leonie Myszkowskim, który spróbował swoich sił w modelingu i pojawił się na wybiegu sportowej marki. Artystka musiała się zaś wielokrotnie tłumaczyć, że jest to jego pasja, na którą nie ma wpływu, zaznaczając jednocześnie, że najważniejsza w jego wieku jest szkoła. Przypomnijmy: Syn Steczkowskiej wyrasta na przystojniaka. Justyna zabrała go do telewizji

Reklama

Okazuje się, że Leon to chłopak wielu talentów. W Wigilię w serwisie youtube.pl wystartował jego blog kulinarny pod własnym imieniem i nazwiskiem! Syn diwy na początku już tłumaczy, że jego wielką pasją jest gotowanie, dlatego swoim widzom będzie prezentował swoje ulubione przepisy. Wszystko wyszło bardzo profesjonalnie, a jako pierwszą potrawę zaserwował trudne do zrobienia mule:

Od kiedy pamiętam moją pasją jest gotowanie. Kiedy byłem mały, ugotowałem rodzicom śniadanie i przyniosłem je do łóżka. Byli w szoku, oczywiście pozytywnym. Jeszcze bardziej niż gotować lubię jeść - tłumaczy Myszkowski i przystępuje do gotowania.

Trzeba przyznać, że Leon ma ogromny talent i z pewnością wyrośnie na świetnego kucharza. Justyna powinna być z niego dumna, a my czekamy na kolejne odcinki. Przy okazji mamy okazję zobaczyć, jak wygląda kuchnia jednej z największych polskich gwiazd.

Zobacz: Górniak i Steczkowska, Chylińska czy Urbańska? Która gwiazda zarobiła najwięcej dla stacji?

Zobacz także