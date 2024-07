Od kilku miesięcy bacznie przyglądamy się karierze Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowskiego już dawno wyszła z cienia popularnego męża i na poważnie zajęła się swoimi aktywnościami. Prowadzi coraz popularniejszego bloga, pojawia się na salonach i buduje ogromną bazę fanek jej ćwiczeń czy dietetycznych porad. Jej talent dostrzegają nie tylko w Polsce. Przypomnijmy: Lewandowska promuje się w najpopularniejszej zagranicznej telewizji

To jednak nie koniec. Wszystko wskazuje na to, że Anna ma ambitny plan zostania najpopularniejszą trenerką w naszym kraju i zamierza zdetronizować Ewę Chodakowską. Skąd taki wniosek? Wystarczy przyjrzeć się planom Lewandowskiej na kolejne miesiące. Jak donosi "Party", Anna pisze książkę o zdrowym stylu życia, odżywianiu, treningach i motywacji. Mało tego - jej warsztaty już cieszą się ogromną popularnością i jest zapraszana na kolejne, również za granicę. Magazyn ujawnia, że niebawem Lewandowska pojedzie z nimi do Niemiec. W przygotowaniach jest też angielska wersja jej bloga "Healthy Plan by Ann".



Ani zależy, by książka była wartościową pozycją - komentuje krótko Monika Rebizant, dyrektor ds. komunikacji CK Sport Management.

Szykuje się więc prawdziwa ofensywa Lewandowskiej. Wróżycie jej wielką karierę?

