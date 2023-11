Takich informacji nie spodziewał się chyba nikt! Kinga Rusin już kilka razy publikowała w sieci swoje odważne zdjęcia z bikini, ale z pewnością nikt nie podejrzewał, że prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdecyduje się na rozbierana sesję, która zostanie opublikowana w jednym z magazynów! Kinga Rusin na swoim profilu na Instagramie pokazała fanom pierwsze zdjęcie, na którym pozuje bez ubrania. Dziennikarka zdradziła przy okazji, dlaczego wzięła udział w tak odważnej sesji!

Dlaczego Kinga Rusin rozebrała się w magazynie?

Okazuje się, że odważną sesję z udziałem Kingi Rusin będzie można zobaczyć na łamach "Vivy!"! Dziennikarka już nieraz była gwiazdą sesji publikowanych na łamach magazynu, ale jej zdjęcia jeszcze nigdy nie były tak odważne. Kinga Rusin na swoim profilu na Instagramie zdradziła, dlaczego zdecydowała się na rozbieraną sesję!

Rozebrałam się w słusznej sprawie, na łamach Vivy! (ukaże się w przyszłym tygodniu). Chcesz pierwszy zobaczyć więcej? Wejdź na @zielone_serca i przyłącz się!!!- napisała gwiazda TVN.

O co chodzi? Okazuje się, że Kinga Rusin promuje nowy projekt "Zielone serca". Kinga Rusin tworzy go razem ze swoim partnerem Markiem Kujawą. Jak informuje gwiazda TVN "Zielone serca" to "społeczność Polaków, którzy chcą chronić Polską Przyrodę i środowisko naturalne. Dla siebie i swoich dzieci".

Będziemy razem z Wami: ????patrzeć na ręce tym, którzy decydują w małych i dużych sprawach związanych ze środowiskiem; ????nagłaśniać ekologiczne akcje; ????zbierać dla Was cenne i pożyteczne informacje dotyczące wszelkich aspektów eko życia, weryfikować je, tłumaczyć i dzielić się tą wiedzą; ????zachęcać do robienia małych eko kroków i podpowiadać jak je robić; ????naciskać na władze w sprawie dużych eko decyzji służących przyrodzie i wszystkim obywatelom- czytamy na profilu "Zielone serca".

Zobaczcie piękne zdjęcie z rozbieranej sesji Kingi Rusin! W tak odważnym wydaniu jeszcze jej nie widzieliście!

Kinga Rusin wzięła udział w nagiej sesji.

Gwiazda TVN promuje projekt "Zielone serca".