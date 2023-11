Dla wielu osób, szczególnie tych, które popierają w konflikcie Małgorzatę Rozenek, faktycznie dziwny może wydawać się fakt, że Kinga Rusin nie stroni od skórzanych dodatków. Często można zobaczyć ją z markowymi torebkami domów mody, które otwarcie przyznają się do wykorzystywania naturalnych skór w produkcji swojego asortymentu. Dlaczego więc dziennikarka, która tak aktywnie walczy o prawa zwierząt, sięga po skórzane akcesoria?

- Tak. Często czyni mi się z tego zarzut: taka ekologiczna, to powinna biegać w botkach ze skaju. A mnie nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy porzucili skórę dla skaju i żwyili się tylko owocami. Większości ludzi je mięso i tego nie zmienimy, choć ja akurat bym chciała. A skóry to "odpad" z produkcji podstawowej, czyli mięsa, które jemy. Skoro zabijamy zwierzę, wykorzystajmy je w całości. Z szacunku - powiedziała Kinga Rusin w rozmowie z "Twoim Stylem".