Kinga Rusin jest jedną z gwiazd, które od lat co roku wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku dziennikarka zdecydowała się przeznaczyć na ten cel 10 tys. zł, jednak wpłatę połączyła ze zbiórką podpisów przeciwko rzezi dzików. Ze względu na duże wsparcie Rusin dla fundacji WOŚP reporterka Party.pl zapytała ją, co sądzi o przyznaniu nagrody Nobla Jurkowi Owsiakowi. Okazuje się , że gwiazda nie jest przekonana, czy to byłby słuszny ruch.

Kinga Rusin na ramówce TVN

East News

KInga Rusin i Jurek Owsiak