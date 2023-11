1 z 5

Kinga Rusin miała wypadek na stoku. Prezenterka "Dzień dobry TVN" oraz jej narzeczony niedawno wybrali się na narty we włoskie Alpy. To właśnie tam doszło do przykrego incydentu, w wyniku którego ucierpiała Kinga Rusin. Gwiazda stacji TVN słynie z zamiłowania do zdrowego stylu życia i sportu. Narciarstwo jest jedną z ulubionych dyscyplin dziennikarki. Jednak mimo tego, że Rusin świetnie jeździ na nartach, na stoku doszło do groźnego wypadku.

Co dokładnie się stało? Jak się czuje obecnie Kinga Rusin? Szczegóły wypadku gwiazdy na następnych stronach.

