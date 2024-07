Kiedy wczoraj odbywała się prezentacja jesiennej ramówki TVN, wiele osób zastanawiało się, dlaczego na imprezie zabrakło Kingi Rusin. Odpowiedź znaleźliśmy na jej Instagramie - gwiazda w tym samym czasie relaksowała się z dala od centrum Warszawy. Przypomnijmy: Rusin wielką nieobecną na konferencji TVN. Co robiła w tym czasie?

Dziennikarka nadal wypoczywa na łonie natury, a fotkami z wakacji chwali się na Facebooku. Na jednej z nich prezenterka pojawiła się bez makijażu. W naturalnej wersji wygląda równie atrakcyjnie. Kinga zachęca także wszystkich do jedzenia jabłek - nie tylko po to, by zrobić na złość Putinowi, który wprowadził w Rosji embargo na polskie jabłka. Okazuje się, że jedząc te owoce, możemy szybko schudnąć. Wszystko jednak w granicy zdrowego rozsądku:

Jedz jabłka a... schudniesz! Nasz organizm trawiąc jabłka zużywa więcej kalorii, niż jabłka mu dostarczają. Oczywiście, umiar w jedzeniu, jak we wszystkim, tak i w tym przypadku jest wskazany;). Smacznego! - pisze Rusin

