Anonimowy John to już kolejna osoba, która oskarżyła Kevina o molestowanie seksualne. Kilka dni temu amerykański filmowiec, Tony Montana w rozmowie z portalem radaronline.com wyznał, że aktor miał go złapać za krocze w 2003 roku w jednym z barów w Los Angeles. Jednak to nie wszystko. Do oskarżeń przyłączyli się również inni mężczyźni. Meksykański aktor, Roberto Cavazos, powiedział, że Spacey w przeszłości "polował na młodych aktorów". Z kolei Daniel Beal na łamach "The Sun" wyznał, że Kevin Spacey miał się przed nim obnażyć.