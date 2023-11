2 z 4

Kate Middleton i książę William

Kate Middleton poznała Williama podczas studiów. Ich związek był naprawdę burzliwy. Para rozstawała się, aby znowu do siebie wrócić. Ostatecznie młodzi uznali, że nie mogą bez siebie żyć. Kate Middleton i książę William wzięli ślub 29 kwietnia 2011 roku. Para doczekała się trójki dzieci: George'a, Charlotte oraz Ludwiczka. W serwisie Netflix pojawił się ostatnio film dokumentalny, który opowiada o ich miłości. To właśnie on stał się początkiem "skandalu" z Kate Middleton...