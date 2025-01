Do tragicznego wypadku doszło w czwartek 30 stycznia 2024 roku w Waszyngtonie. W powietrzu zderzyły się samolot pasażerski Bombardier CRJ700 linii American Airlies oraz wojskowy śmigłowiec Black Hawk. Maszyna runęła do rzeki Potomak. Jak donosi CNN, na pokładzie znajdowało się 60 pasażerów i czterech członków załogi. Natomiast helikopterem leciało trzech żołnierzy. Trwa akcja ratunkowa, a z każdą godziną do mediów spływają kolejne informacje. Potwierdzono śmierć rosyjskich mistrzów świata z 1994 roku Jewgieni Sziszkowej i Wadima Naumow.

Oni zginęli w katastrofie lotniczej w Waszyngtonie

Niedługo po katastrofie do mediów trafiły informacje o ofiarach. Część pasażerów lotu z miasta Wichita w stanie Kansas związanych jest z łyżwiarstwem figurowym. Sportowcy wracali z niedawno zakończonych mistrzostw USA. Według amerykańskiego łyżwiarza Johna Maravilli maszyną leciało co najmniej 14 sportowców, nie licząc trenerów i krewnych. Na pokładzie samolotu znajdowali się Jewgienija Sziszkowa i Wadim Naumow, znani w świecie łyżwiarstwa figurowego jako mistrzowie świata z 1994 roku. Niestety, w wyniku kolizji wszyscy pasażerowie i piloci obu maszyn ponieśli śmierć na miejscu.

Jak donosi CNN, doniesienia o tragedii sportowców potwierdziła federacja US Figure Skating. W krótkim komunikacie działacze przekazali, że „kilkoro członków” społeczności podróżowało samolotem, który uległ katastrofie.

Ci sportowcy, trenerzy i członkowie rodzin wracali do domów z National Development Camp, który odbył się w związku z mistrzostwami Stanów Zjednoczonych w łyżwiarstwie figurowym w mieście Wichita – przekazała federacja.

Według szefa komisji transportu Teda Cruza jest wiele osób śmiertelnych. Jak na razie amerykańskie media mówią o 18 lub 19 ciałach wyłowionych z rzeki Potomak. Wciąż nie odnaleziono żadnej osoby, która by żyła. Lokalne władze wstrzymują się z wydaniem oficjalnego komunikatu. W związku z akcją ratowniczą ruch lotniczy na lotnisku Reagana będzie wstrzymany do piątkowego poranka.

Kim byli Jewgienija Szyszkowa i Wadim Naumow?

Jewgienija Sziszkowa i Wadim Naumow to legendarni łyżwiarze figurowi, którzy zdobyli mistrzostwo świata w 1994 roku w parach sportowych. Reprezentowali Rosję na wielu międzynarodowych zawodach, zdobywając uznanie i liczne medale.

Po zakończeniu kariery zawodniczej zajmowali się szkoleniem młodych adeptów łyżwiarstwa figurowego. Przez lata byli aktywni w środowisku sportowym i pracowali jako trenerzy w Stanach Zjednoczonych.

Jon Maravilla oszukał przeznaczenie i uniknął katastrofy

Głośnym echem odbiła się historia Jona Maravilli. Amerykański łyżwiarz także miał znaleźć się na pokładzie samolotu pasażerskiego, który rozbił się w Waszyngtonie. Ostatecznie jednak nie został wpuszczony do maszyny. Wszystko przez psa, z którym podróżował sportowiec. Pracownicy lotniska stwierdzili, że zwierzę jest zbyt duże. Marvilla wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało.

Taka tragedia. (...) Pracownik odprawy powiedział mi, że mój pies jest za duży, żeby go zabrać na pokład, mimo że był to nasz lot powrotny. Postanowiliśmy więc pojechać samochodem – powiedział sportowiec na łamach RIA Nowostii.

