Sezon skoków narciarskich dobiega końca. Piotr Żyła podczas konkursu w Planicy ustanowił swój życiowy rekord. Tak świetnego występu pogratulowała byłemu mężowi Justyna Żyła. Zobaczcie, co napisała w mediach społecznościowych!

Justyna Żyła pogratulowała byłemu mężowi!

Justyna Żyła od czasu rozstania nie była w najlepszych relacjach ze swoim byłym już mężem. Gwiazda „Tańca z gwiazdami” często publicznie krytykowała skoczka za jego romans i w mediach społecznościowych publikowała bardzo osobiste wpisy. Zanim para definitywnie się rozstała, wszyscy byli świadkami medialnej wojny między nimi. Co prawda Piotr Żyła oficjalnie nie komentował swojego życia prywatnego, ale za to jego była żona na bieżąco informowała na Facebooku i Instagramie, jak wygląda ich rodzinna sytuacja. W końcu na Justynę Żyłę spłynęła fala krytyki o to, że nie powinna w ten sposób się rozstawać. Sytuacja diametralnie zmieniła się po rozwodzie, kiedy najwyraźniej każde z nich zaczęło żyć własnym życiem. Celebrytka udowodniła, że ich relacje są teraz naprawdę dobre i pogratulowała byłemu mężowi świetnego występu.

Gratulacje za cały sezon. Był świetny – napisała na Instastories.

Dodatkowo pogratulowała doskonałego sezonu całej reprezentacji Polski w skokach narciarskich, pisząc: Brawo chłopaki. Widać, że bacznie obserwuje każde zawody. W końcu wiele lat była najwierniejszą kibicką Piotra Żyły!

Justyna Żyła coraz lepiej radzi sobie w "Tańcu z gwiazdami"

Z kolei Piotr Żyła ma za sobą naprawdę udany sezon w skokach

