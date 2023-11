Justin Bieber ma za sobą burzliwą przeszłość. Jego kariera rozpoczęła się, gdy miał zaledwie kilkanaście lat. To spowodowało, że piosenkarz bardzo szybko poznał smak używek oraz przypadkowego seksu. Dopiero przy Hailey Baldwin zdołał zapanować nad swoimi demonami. W najnowszym wywiadzie, którego udzielili dla magazynu "Vogue", Justin Bieber zdradził szczegóły swojej terapii. Okazuje się, że piosenkarz nie potrafił zaufać ludziom. Miał też skłonności do autodestrukcji. Wygląda jednak na to, że nie wszystkie problemy minęły...

Justin Bieber pokazał pupę

Najnowsze zdjęcia Justina Biebera mogą świadczyć o tym, że nie wszystko jest u niego w porządku. Piosenkarz wybrał się ostatnio na wspólny wypad z przyjaciółmi. Justin Bieber nie wyglądał jednak na szczęśliwego. Większość czasu spędził chodząc samotnie nad jeziorem i rozmyślając. W pewnym momencie zauważył, że jest obserwowany przez paparazzi. Muzyk niewiele się namyślając zsunął spodnie i... wypiął się w stronę fotoreporterów! Czy to oznacza, że znowu słabo panuje nad emocjami?

Przypomnijmy, że niedawno podobne problemy miała jego była ukochana, Selena Gomez. Dziewczyna nie mogła znieść myśli, że Justin Bieber już nigdy nie będzie jej. Czarę goryczy przelała informacja o cichym ślubie artysty z Hailey Baldwin.

Najnowsze zdjęcia Justina Biebera są bardzo niepokojące

East News

Co się z nim dzieje?

East News

