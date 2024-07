Joanna Przetakiewicz i jej synowie spędzili podczas świąt wielkanocnych rajskie wakacje na południu Francji. Jak zdradza dyrektor kreatywna domu mody La Mania towarzyszyła im tam duża grupa przyjaciół i innych członków rodziny. Okazuje się jednak, że najbardziej zwariowanymi gośćmi wakacji okazali się ci... najstarsi:

Poszliśmy gdzieś potańczyć wieczorem i następnego dnia mówię: "Słuchajcie chłopaki, dzisiaj Wy musicie, Wasza kolej. Ja już Was przypilnuję żebyście dzisiaj wyszli, bo to się w głowie nie mieści żebyśmy my się bawili , a Wy nie". Czasami jest więc tak, że to my starsi jesteśmy bardziej szaleni niż oni.