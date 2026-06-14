Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia w czerwonym bikini, pokazując efekty całorocznych treningów i wyrzeźbiony brzuch przed sezonem letnim. Pod postem szybko pojawiła się reakcja Roberta Lewandowskiego, który skomentował wpis trzema symbolami ognia. Fani i znane osoby ruszyli z komplementami.

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie w bikini. Wszyscy patrzą na jej brzuch, a Robert Lewandowski pęka z dumy

Fotografie pojawiły się w sieci w sobotni wieczór i od razu zwróciły uwagę obserwatorów. Lewandowska postawiła na czerwony zestaw, a cały kadr był prosty: letni klimat, energia i forma, której trudno nie zauważyć. W opisie dała do zrozumienia, że upały dają się we znaki, a sezon letni oficjalnie wchodzi na najwyższe obroty.

Drogie lato. Jestem gotowana napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

W komentarzach błyskawicznie zameldował się Robert Lewandowski. Zamiast długiej wiadomości wybrał krótki, ale bardzo czytelny sygnał: trzy symbole ognia. W show-biznesie takie drobne gesty często robią większy efekt niż rozbudowane deklaracje, a tu dodatkowo podkręciły tempo dyskusji pod postem.

Z informacji podawanych o jej rutynie wynika, że od dłuższego czasu łączy trening siłowy z pracą nad elastycznością ciała. To zestaw, który daje nie tylko „mocne” efekty wizualne, ale też buduje sprawność i kontrolę ruchu. Do tego dochodzą regularne zajęcia taneczne, które świetnie wpisują się w letni vibe, a przy okazji dokładają kolejną cegiełkę do kondycji.

Warto przypomnieć, że atmosfera wokół tego małżeństwa gwiazd jest naprawdę gorąca, ale nie tylko ze względu na nadchodzące lato i ich formę. Mówi się, że Anna i Robert Lewandowscy mogą przeprowadzić się do Chicago. Niedawno Lewy poleciał do Stanów Zjednoczonych, by zobaczyć, co przygotowali Amerykanie, którzy ponoć mają już plan na całą rodzinę piłkarza.

Gwiazdy pod wrażeniem formy Anny Lewandowskiej. Fala komentarzy

Pod zdjęciami szybko zrobiło się tłoczno, a ton rozmowy był jednoznacznie pozytywny. Pojawiły się reakcje od obserwatorów, ale też od osób znanych z mediów i show-biznesu. Wśród komentujących wymieniano m.in. Anitę Werner i Marcelinę Zawadzką.

O Pani Kochana napisała Ciocia Liestyle.

Hot napisała Michalina Sosna.

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