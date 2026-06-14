Kaczorowska i Rogacewicz zamieszkali w zielonej okolicy. Tu odpoczywają

Nowy dom Kaczorowskiej i Rogacewicza stał się ich azylem w zielonej okolicy Warszawy, tuż przy Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Para, mimo napiętych grafików, wykorzystuje wolne chwile na zwykłą codzienność: odpoczynek w przestronnym segmencie i spokojne zakupy w pobliskim sklepie.

Kaczorowska i Rogacewicz zamieszkali w spokojnej okolicy Warszawy. Korzystają z zieleni

W przypadku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza widać jedno: kiedy trafia się wolny dzień, nie musi to oznaczać wielkich wyjść ani życia „na pokaz”. Zamiast tego liczy się baza, do której można wrócić i złapać oddech. Ich przestronny segment stoi w jednej z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy, w sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

To otoczenie robi różnicę w codziennym rytmie. Zagajniki, lasy i tereny rekreacyjne zaczynają się praktycznie tuż obok, a perspektywa spacerów wśród drzew jest na wyciągnięcie ręki. Dla pary, która na co dzień funkcjonuje w szybkim tempie, taka lokalizacja działa jak przełącznik: mniej bodźców, więcej spokoju, a przy tym nadal w granicach miasta.

Zmiany w życiu aktorki pojawiły się po rozwodzie z Maciejem Pelą. To właśnie wtedy naturalnie wybrzmiał też temat nowego miejsca do życia. Dom, w którym wcześniej mieszkała z byłym partnerem, został wystawiony na sprzedaż za około 2,5 mln zł.

Dom działa, gdy jest poukładany, a kuchnia nie wybacza chaosu

Kaczorowska podkreśla, że ład i porządek mają dla niej realne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. I nie poprzestała na ogólnych deklaracjach - zdecydowała się zatrudnić firmę do organizacji wnętrz szafek w kuchni, tak aby każda rzecz miała swoje miejsce. Warto przypomnieć, że niedawno Kaczorowska pochwaliła się łazienką w nowym domu.

To drobiazg, ale bardzo życiowy. Kuchnia jest pierwszym miejscem, w którym widać, czy dom naprawdę działa. Czy da się szybko przygotować posiłek, czy wszystko jest pod ręką i czy poranek nie zaczyna się od nerwowego szukania podstawowych rzeczy. W nowym segmencie widać więc nie tylko ładne wnętrza, ale też konsekwencję w budowaniu codziennego komfortu.

W piątkowe popołudnie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wyszli razem na zakupy do pobliskiego sklepu. Bez pośpiechu, bez nadęcia, za to z uważnością na siebie nawzajem. W takich codziennych sytuacjach najłatwiej zauważyć, że dom to nie tylko adres i metraż, ale też rytuały: wyjście po drobiazgi, wspólna trasa, chwila rozmowy.

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