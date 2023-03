Joanna Opozda i Antoni Królikowski od kilku miesięcy toczą między sobą medialną wojnę. Była para nie ukrywa, że nie rozstała się w przyjaznej amtmosferze, a dziś Joanna Opozda i Antoni Królikowski mają do siebie ogromny żal i pretensje. Teraz fani aktorki zapytali wprost, skąd bierze siłę, żeby milczeć kiedy słyszy kłamstwa na swój temat. Joanna Opozda odpowiedziała! Joanna Opozda zaskoczyła wpisem w sieci. Miała na myśli Antoniego Królikowskiego? Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub dokładnie 7 sierpnia 2021 roku, jednak już wiosną 2022 roku media poinformowały o rozstaniu pary. Okazało się wówczas, że aktorska para zakończyła swój związek tuż przed narodzinami ich syna, Vincenta. Niestety dziś Antoni Królikowski oskarża Joannę Opozdę o utrudnianie mu kontaktów z synem, a Joanna Opozda zarzuca byłemu partnerowi, że nie płaci alimentów na dziecko. Co ciekawe, ostatnio Antoni Królikowski oskarżył Joannę Opozdę o bezprawne wykorzystywanie wizerunku ich dziecka w sieci. Joanna Opozda w ostatnim czasie nie komentowała wypowiedzi byłego partnera na swój temat, a teraz- podczas Q&A- fani zapytali aktorkę, skąd bierze siłę żeby milczeć. To akurat nie jest łatwe... czasami korci mnie żeby coś "wyjaśnić", obnażyć kłamstwo lub manipulacje, jednak doszłam do wniosku, że nie ma sensu walczyć z wiatrakami. Robię to przede wszystkim dla dobra mojego dziecka. Uznałam, że pewne kwestie lepiej rozwiązać w sądzie, inne należy zwyczajnie olać. Są rzeczy ważne i ważniejsze. To my decydujemy o swoich priorytetach- odpowiedziała Joanna Opozda. Czyżby tym komentarzem Joanna Opozda wbiła szpilę Antoniemu Królikowskiemu? Zobacz także: Joanna Opozda zadała szyku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co za suknia! Internauci zapytali również co pomogło Joannie...