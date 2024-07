Agnieszka Chylińska po 7 latach wydała nagle nową płytę - "Forever Child" - bez zapowiedzi, bez promocji. Artystka udzieliła jednak mnóstwo wywiadów - nie tylko o nowym albumie, ale i o zmianach w swoim życiu prywatnym. Jak przełożyło się to na sprzedaż płyty i biletów na koncerty?

Agnieszka Chylińska chwali się sukcesem płyty

Agnieszka Chylińska na swoim Facebooku pochwaliła się sukcesem albumu "Forever Child", który szybko zniknął z internetowego sklepu Empik. Ponadto, bilety na jej koncert w Warszawie sprzedały się na pniu! To oznacza jedno - Chylińska wróciła na szczyt!

Uwaga! Pierwszy nakład albumu "Forever Child" w sklepie empik.com został wyprzedany! Już wkrótce pojawi się ponownie w sprzedaży. Prosimy o chwilę cierpliwości. W salonach Empik, Saturn i Media Markt płyty są jeszcze dostępne.

Agnieszka pojawi się we wtorek u Kuby Wojewódzkiego. To będzie kolejna okazja do promocji albumu. Coś czujemy, że to może być największy bestseller tego roku!

Bilety na koncert Agnieszki Chylińskiej w Warszawie zostały wyprzedane!

Nowa płyta Agnieszki jest sukcesem!

Piosenka "Królowa Łez" też rządzi w sieci!