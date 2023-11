Dziś, czyli 4 listopada 2019 roku, mija dokładnie 19 lat od premiery pierwszego odcinka "M jak miłość". Trudno w to uwierzyć, ale uwielbiany przez widzów serial zadebiutował na antenie Telewizyjnej Dwójki dokładnie 19 lat temu. I chociaż na początku nawet aktorzy podejrzewali, że "M jak miłość" zniknie już po pierwszym sezonie, to dziś fani nie wyobrażają sobie, że serial mógłby się zakończyć. "M jak Miłość" to dziś jeden z największych hitów, który wciąż przyciąga miliony widzów przed telewizory.

A czy pamiętacie, jak na samym początku wyglądały największe gwiazdy "M jak miłość"? Niektórzy bardzo się zmienili przez ostatnie 19 lat! Zobaczcie sami!