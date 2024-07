Gdzie Ania i Robert Lewandowscy spędzą święta! Mama trenerki zdradziła to w rozmowie z tygodnikiem "Rewia". Przyszli rodzice zamierzają spędzić święta w Polsce. Ania Lewandowska i Robert Lewandowski pomimo, że na co dzień mieszkają w Monachium, w okresie świątecznym zawsze przyjeżdzają do Polski, gdzie na stałe mieszka ich rodzina.

W rozmowie z tygodnikiem "Rewia" mama Ani Lewandowskiej, Maria Stachurska, utwierdziła fanów pary, że święta spędzą wspólnie w Polsce:

To już u nas tradycja. Ania i Robert Boże Narodzenie obchodzą tylko w Polsce.

To z pewnością będą wyjątkowe święta dla całej rodziny. Ania Lewandowska niedługo urodzi pierwsze dziecko i dzięki temu ten czas będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Robert Lewandowski nie kryje swojej radości, że zostanie ojcem i z pewnością będzie wspierał Anię w przygotowaniach świątecznych.

Informację potwierdziła mama Ani Lewandowskiej