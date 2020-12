Izabella Krzan kusi na seksownych zdjęciach w bieliźnie i topless! Oczaruje widzów "Pytania na śniadanie"?

Czy Izabella Krzan niedługo dołączy do ekipy prowadzących "Pytania na śniadanie"? Według medialnych doniesień, decyzja ma zapaść jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Piękna modelka jest już znana widzom z innych programów TVP, chociaż tym najważniejszym jest "Koło Fortuny". Izabellę w sieci śledzi już prawie 200 tysięcy osób! Czym przyciągnęła do siebie aż tak dużą publiczność? Jedno jest pewne, Izabella Krzan jest jedną z najpiękniejszych Polek, a na jej profilu na Instagramie nie brakuje seksownych zdjęć. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

Gorące zdjecia Izabelli Krzan. Piękna modelka dołączy do "Pytania na śniadanie"?

W "Pytaniu na Śniadanie" ostatnio roi się od zmian! W przeciągu ostatnich kilku miesięcy znacznie zmienił się skład prezenterów, którzy witają nas co rano w domach z ekranów telewizorów. Swoje debiuty niedawno miały Małgorzata Opczkowska oraz Katarzyna Cichopek, ale wygląda na to, że niedługo do obsady dołączy także Izabella Krzan!

Iza świetnie sprawdza się w "Kole fortuny" oraz jako prowadząca imprezy TVP. Jest naturalna, lubiana przez widzów, a przy tym bardzo profesjonalna - cytował informatora "Super Express"

Izabella Krzan doskonale wie, jak wykorzystać swoje pięć minut, a praca przy teleturnieju faktycznie przyniosła jej sporą sympatię widzów. Decyzja o tym, czy faktycznie dołączy do obsady ma zostać podjęta jeszcze przez świętami.

Modelka jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie dzieli się swoimi seksownymi zdjęciami. Na ujęciach z wakacji z dumą prezentuje swoją idealną sylwetkę oraz długie nogi. Fani nie szczędzą jej komplementów i trudno im się dziwić! Izabela wie, jak rozgrzać swoją publiczność! Na jej profilu nie brakuje również zdjęć top less oraz zmysłowych ujęć z sypialni! Uroda Izabelli Krzan robi wrażenie! Jednocześnie piękna 25-latka pokazuje się z niezwykle naturalnej odsłonie! Zobaczcie, co publikuje w sieci!

Izabella Krzan prawdopodobnie zasili obsadę "Pytania na śniadanie". Do tej pory widzowie znają ją z "Koła Fortuny". Czy niedługo będzie witać nas co rano z ekranu? Piękna gwiazda TVP jest bardzo aktywna w sieci. Na jej profilu możemy znaleźć mnóstwo gorących zdjęć. Zmysłowe zdjęcia z wakacji biją rekordy popularności na jej profilu, a fani nie szczędzą komplementów!

Takiej figury można jej pozazdrościć! Spójrzcie tylko na te długie nogi i piękny uśmiech!

Czy serce Izabelli Krzan jest zajęte? Niedawno wrzuciła zdjęcie z mężczyzną, o imieniu Dominik, a fani nie mieli wątpliwości, że to jej nowy partner. Pasują do siebie?

Izabella Krzan uwielbia rozpalać swoich fanów do czerwoności! Na jej Instastory pojawiło się właśnie gorące zdjęcie w bieliźnie. Jej uroda jest ponadprzeciętna! Internauci chętnie śledzą poczynania pięknej modelki w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje już niemalże 200 tysięcy osób!

Izabella Krzan podzieliła się również kilkoma gorącymi zdjęciami topless.