Selena Gomez zaskoczyła fanów i ujawniła światu swój najnowszy utwór - "Lose You To Love Me". Tylko w jeden dzień wideo w serwisie YouTube odtworzono ponad 23 mln razy i piosenka byłej dziewczyny Justina Biebera stała się hitem na karcie czasów! Jednak chwilę po udostępnieniu utworu obecna żona Kanadyjczyka pokazała na swoim Instagramie muzykę, której obecnie słucha. Według fanów dość drastyczny tytuł piosenki był skierowany do... Seleny Gomez! Jak teraz Hailey tłumaczy się ze słów "I'll kill you" (zabiję cię - red.)?

Hailey skomentowała nowy utwór Seleny

Choć związek Seleny Gomez i Justina Biebera należy już do przeszłości, to fani pary wciąż nie mogą uwierzyć w jego koniec. Internauci wyczekują, kiedy Kanadyjczyk odejdzie od swojej żony, Hailey Baldwin. Zdaniem wielu fanów, modelka nie pasuje do artysty, a ich związek został za szybko przypieczętowany (po 2 miesiącach znajomości) i na pewno zakończy się rozwodem.

Justin i Selena zapewniają, że nie wrócą do siebie i ten rozdział jest już zamknięty. Ale czy aby na pewno każde z nich poszło w swoją stronę? Wokalistka nagrała nową piosenkę, w której podobno śpiewa o ukochanym Justinie! Zobaczcie jak brzmią słowa najnowszego utworu Seleny. Czy gwiazda nadal nie pogodziła się ze stratą wokalisty?

W dwa miesiące nas zastąpiłeś Jakby to było łatwe. Sprawiło, że pomyślałem, że na to zasłużyłam W gęstym uzdrawianiu, tak... - śpiewa Selena w piosence "Lose You To Love Me".

Chwilę po udostępnieniu światu najnowszego utworu na profilu Hailey Baldwin pojawił się dość kontrowersyjny post. Modelka pokazała fanom, czego obecnie słucha. Zdaniem internautów tytuł "I'll kill you" (Zabiję cię - red.) był wymierzony w Selenę Gomez! Czy Hailey nie jest pewna swojej pozycji u boku ukochanego i chce zrobić piosenkarce krzywdę? Internauci poważnie martwią się o swoją idolkę! Czy Hailey jest zazdrosna o Biebera? Gwiazda skomentowała "wpadkę"!

Proszę przestańcie z tym nonsensem... Nie było żadnej "odpowiedzi". To jest kompletna bzdura - napisała Hailey w jednym z komentarzy pod obrażającym ją postem.

Komentarz modelki został szybko usunięty, jednak internauci zrobili zrzut ekranu, aby mieć dowód wypowiedzi. Czy Hailey boi się, że Justin zostawi ją i wróci do Seleny Gomez? Hollywood już nie takie rzeczy widziało...

Posłuchaj najnowszej piosenki Seleny Gomez.

Czy Justin wróci do Seleny?

Hailey jest zazdrosna o męża.

