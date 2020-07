Gwiazdor "M jak Miłość" dołączy do obsady "Pytania na śniadanie"?! Zaskakujące doniesienia mediów

Mikołaj Roznerski dołączy do grona prowadzących "Pytania na śniadanie"? Według medialnych doniesień gwiazdor "M jak miłość" miał dostać propozycję pracy w popularnej śniadaniówce. Czym kierowano się w doborze nowego prowadzącego? Czy chcielibyście zobaczyć Mikołaja w roli gospodarza programu porannego?

Zobacz także: Syn Mikołaja Roznerskiego, gwiazdora "M jak miłość", to już duży chłopak! Spójrzcie na ich wspólne zdjęcia

Mikołaj Roznerski poprowadzi "Pytanie na Śniadanie"?

Jak donosi Pudelek.pl. Mikołaj Roznerski miał dostać propozycję pracy w "Pytaniu na Śniadanie".

Szefostwo "Pytania na Śniadanie" (...) zaczęło rozglądać się za nowymi twarzami, które przyciągną widzów. Roznerski gra w kultowym "M jak miłość", jest przystojny i lubiany. Jego kącik o sporcie zawsze cieszył się popularnością. Stąd pomysł, żeby dołączył do grona prezenterów - powiedziało źródło portalu.

Mikołaj Roznerski niezaprzeczalnie jest jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów. Ma na swoim koncie wiele ról nie tylko w filmach ale również w serialach telewizyjnych. Dołączenie do programu śniadaniowego wymagałoby od niego również sporego zaangażowania i wygospodarowania czasu na pracę poza planem zdjęciowym do filmów i seriali. Chcielibyście zobaczyć go w roli prezentera?

Zobacz także: Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski odwołali ślub. Wiemy, dlaczego!

Czy Mikołaj Roznerski dołączy do grona prowadzących "Pytania na Śniadanie"?

Jak na razie ani produkcja programu ani Mikołaj Roznerski nie skomentowali tych doniesień.