To już pewne. Po śmierci męża Agnieszka Woźniak-Starak nie pojawi się w kolejnej edycji programu "Big Brother". Jak poinformował ostatnio Edward Miszczak, najnowszą odsłonę reality-show poprowadzi Gabi Drzewiecka. Do tej pory 33-letnia dziennikarka przeprowadzała wywiady z gwiazdami muzyki, prowadziła imprezę sylwestrową organizowaną przez TVN oraz Top of the Top Sopot Festival 2019. Ostatnio mogliśmy ją również zobaczyć w roli prowadzącej wakacyjne wydania "Dzień Dobry TVN".

Teraz przed Gabi Drzewiecką kolejne wyzwanie! Nowa gwiazda TVN zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak w programie "Big Brother". Czy to właśnie ona wskazała Gabi na swoje zastępstwo? Posłuchajcie, co zdradziła nam nowa prowadząca reality-show!

Gabi Drzewiecka poprowadzi nowego "Big Brothera"

