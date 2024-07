Ewa Chodakowska już od kilkunastu miesięcy jest najpopularniejszą trenerką fitness w naszym kraju. W niedługim czasie udało jej się zdobyć rzeszę fanów, dzięki czemu wyrosła na jedną z największych postaci w naszym show-biznesie. Mimo dużego zainteresowania mediów, ona sama wciąż skupia się na tym co kocha najbardziej, czyli na pomocy kobietom, które jej zaufały i powierzyły swoje największe sekrety. Przypomnijmy: Ewa Chodakowska opowiedziała Magdzie Mołek o gwałcie

To właśnie dla nich Chodakowska przygotowała niespodziankę w postaci darmowego treningu, który odbędzie się na stadionie Legii w Warszawie już 7 czerwca. Będzie to również próba pobicia przez Ewę rekordu Guinnessa w największym otwartym treningu. Pomóc więc może każdy z nas - wystarczy tylko zarejestrować się na specjalnej stronie i przyjechać do stolicy



To będzie największy w historii otwarty trening podzielony na trzy segmenty: dance, fitness i joga. Gorąco zapraszam do przyłączenia się do nas! Wystarczy zarejestrować się i... podjąć to wyzwanie. Nie ma za to żadnych opłat. Razem ze mną pojawi się na scenie moje guru, światowej sławy joginka Ashleigh Sergeant - zachęca w "Party" ambasadorka marki Adidas.



Patrząc na rosnącą ilość fanów na profilu Ewy, jesteśmy przekonani, że bez większego problemu uda jej się zapełnić stadion i sprawić, że pobije rekord, trafiając do księgi Guinnessa.

Trzymamy kciuki.



Ewa Chodakowska na konferencji przed biciem rekordu: