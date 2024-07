Tydzień temu w studiu Dzień Dobry TVN pojawiła się Edyta Górniak. Gwiazda raczej rzadko gości w programach śniadaniowych, więc zarówno jej fani, jak i produkcja byli bardzo podekscytowani jej wizytą. Diwa pojawiła się tam z zamiarem promowania swojego najnowszego singla "Your High", ale jej plan zburzyła Kinga Rusin. Dziennikarka w trakcie rozmowy zadała pytanie, które Edyta uznała za dość niestosowne. Przypomnijmy: Górniak i Rusin spięły się na wizji. Riposta Edyty bezcenna

Spięcie między gwiazdami odbiło się szerokim echem w mediach, a nagranie z tego zdarzenia zrobiło prawdziwą furorę w sieci. Jesteśmy przekonani, że ostatnią wizytę w DDTVN Edyta zapamięta jeszcze na długo, a zachowanie wokalistki zdaje się to potwierdzać. Ostatnio Górniak wystąpiła na zamkniętej imprezie, którą prowadziła Dorota Wellman, na co dzień pracująca przecież we wspomnianej śniadaniówce. Dorota zapowiadała występ Edyty, a ta pozwoliła sobie potem na uszczypliwy komentarz w kierunku Rusin.



Żebym ja wiedziała to bym nie poszła do Kingi Rusin - wypaliła Górniak.

Trzeba przyznać, że Edyta zaskakuje ostatnio poczuciem humoru. Znamy chyba nawet jeden utwór, który powinien jej teraz mocno przypaść do gustu.

