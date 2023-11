Reklama

Coraz częściej zdarza się, że Małgorzata Rozenek i Doda nakładają dokładnie te same ubrania! Oczywiście to skłania internautów oraz fanów zarówno gwiazdy TVN, jak i piosenkarki, do zagorzałych dyskusji w sieci, która z nich wygląda lepiej.

Podczas gali "Flesz Fashion Night 2018" zapytaliśmy Dodę, czy ma problem z tym, że obecna żona jej byłego męża nosi podobne ubrania! Wokalistka w odpowiedzi zaproponowała Małgosi i Radkowi wspólnego grilla! O co chodzi? Zobaczcie nasz materiał!

Która z nich ubiera się lepiej?