Kamil Lemieszewski był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w programie "Big Brother". Jego niebanalna osobowość oraz bezpośredniość i szczerość sprawiły, że w domu Wielkiego Brata nie miał zbyt wielu przyjaciół. Chociaż jak przyznał zwycięzca show, na początku chciał szerzyć miłość i radość, to jednak zasady, to jednak w pewnym momencie wydarzyło się coś, co skutecznie skłóciło Kamila z pozostałymi uczestnikami.

Reklama

Zobacz także: Kamil Lemieszewski - kim jest zwycięzca "Big Brother 2"? Ile ma lat? Czy ma dziewczynę?

Co sprawiło, że Kamil Lemieszewski w programie "Big Brother" czuł się odosobniony i nielubiany? Dlaczego przyznał, że inni patrzyli na niego jak na "odpad radioaktywny". Co z tym wszystkim ma wspólnego Wielki Brat? Sprawdźcie co o tym wszystkim sądzi zwycięzca drugiej edycji "Big Brothera"!

Kamil wzbudzał wiele skrajnych emocji w domu Wielkiego Brata!

East News

Ostatecznie to jednak on zyskał sympatię widzów i wygrał drugą edycję "Big Brothera"!

EastNews