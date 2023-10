Życie Antka Królikowskiego wygląda w ostatnich miesiącach jak scenariusz mocno pokręconej produkcji filmowej. Najpierw wielka miłość z aktorką, Joanną Opozdą. Wspólne wyjścia, zdjęcia, piękne deklaracje. Potem ślub, który miał ostatecznie scementować to uczucie. Szczególnie, że chwilę po nim pojawiły się informacje o ciąży Joanny. Gdy obserwowaliśmy jak pięknie rośnie jej brzuszek, aktorska para musiała wspólnie stoczyć rodzinne boje z ojcem aktorki. Aktor mocno wspierał swoją żonę. Gdy w końcu przed kilkoma dniami na świecie pojawił się syn pary, wydawało się, że nic już nie przerwie tej idylli.

Reklama

Zobacz także: Antoni Królikowski spotkał się z synem. Pokazał urocze zdjęcie Vincenta

Tymczasem niedługo po tym wydarzeniu fanów aktorskiej pary zszokowała plotka o ich rozstaniu! Potem były zdjęcia Joanny Opozdy opuszczającej szpital w towarzystwie mamy i brata, ale bez Antoniego... I kolejne plotki.

Czy Królikowski i Opozda ochrzczą Vincenta?

Przy okazji konferencji prezentującej program "Atlantyk", w którym wziął udział Antek Królikowski zapytaliśmy go również o życie prywatne.

Zobacz także: Antoni Królikowski starł się z dziennikarzem na konferencji prasowej! "Wszyscy się wystraszyli dookoła"

Reklama

Aktora, którego rodzina deklarowała religijność, zapytaliśmy m.in. o to, czy zamierza ochrzcić Vincenta. Nie dla wszystkich gwiazd jest to oczywiste - Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie zdecydowali się np. ochrzcić Henia. Zobaczcie, co Antek Królikowski odpowiedział naszej dziennikarce Monice Maszkiewicz.