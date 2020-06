Czy Allan Krupa spotka się z ojcem, Dariuszem K.? Nastolatek podjął trudną decyzję

O tym, że Dariusz K. wyszedł na wolność, 16-letni syn Allan Krupa - tak samo jak była żona muzyka Edyta Górniak - dowiedział się z mediów. Jak czytamy w najnowszym „Fleszu”, Dariusz K., który w 2017 roku został skazany na sześć lat więzienia za śmiertelne potrącenie kobiety na pasach, od tego czasu nie odezwał się ani do Allana, ani do Edyty. Co więcej, podobno Dariusz K. nie ma też kontaktu ze swoją drugą byłą żoną Izą Adamczyk, z którą ma córeczkę Leę. Niedawno, po trzech latach odbywania kary, mężczyzna został przedterminowo zwolniony. Czy Edyta zachęca Allana, by odnowił kontakty z ojcem?

Mój syn jest młodym, ale bardzo świadomym człowiekiem. Wiele wyborów pozostawiam jemu. Na szczęście w większości kwestii się zgadzamy – mówi „Fleszowi” Górniak.

Jak donosi "Flesz", Allan ma żal do ojca o brak kontaktu. Jeśli Dariusz K. chciałby odzyskać zaufanie syna, musiałby się bardzo postarać. Brak ojca i jego milczenie nastolatek podsumował na Instagramie.

„Mamuś, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca”, napisał wymownie Allan Krupa.

Czy to oznacza, że nie chce się z nim kontaktować? Zobaczcie w nowym "Fleszu".

Party.pl

Edyta Górniak wspiera syna Allana Krupę.